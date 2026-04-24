Учеников на Украине школьников планируют обязать регистрироваться в приложении Минобороны страны «Резерв+» для выдачи электронных военных билетов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Украинских школьников хотят обязать также регистрироваться в приложении “Резерв+” для получения электронного военного билета», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на данный момент если учащийся еще не находится на учете и у него не будет электронного военного билета, то администрация школы может только напомнить о необходимости встать на учет в установленные сроки. Однако известны уже случаи вызовов родителей на «воспитательные беседы», а также целенаправленной травли учащихся за «непатриотическую позицию», отметил источник.
Как писал сайт KP.RU, ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Украина начала подготовку кадрового резерва ВСУ из несовершеннолетних школьников. Это происходило на полигоне в Ровненской области, где мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение, а подростки — так называемые патриотические сборы. По его словам, командование ВСУ преследует сразу несколько целей: прикрываясь детьми, пытается избежать нанесения ударов со стороны ВС РФ, а также готовит кадровый резерв еще до достижения ими совершеннолетия.