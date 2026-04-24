«Речь идёт о 16,5 тысячах человек, 7 тысяч из которых колумбийцы», — рассказали силовики.
По словам собеседника агентства, большая часть иностранцев разрывает контракт с ВСУ достаточно быстро и остается на Украине или же уезжает в страны ЕС.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество «ограблением страны», опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как «пушечное мясо», становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.