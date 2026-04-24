Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине воюют около 16,5 тысячи иностранных наемников, заявили силовики

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На Украине воюют до 16,5 тысячи иностранных наемников, часть из которых достаточно быстро разрывают контракт с ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Источник: Reuters

«Речь идёт о 16,5 тысячах человек, 7 тысяч из которых колумбийцы», — рассказали силовики.

По словам собеседника агентства, большая часть иностранцев разрывает контракт с ВСУ достаточно быстро и остается на Украине или же уезжает в страны ЕС.

Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество «ограблением страны», опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как «пушечное мясо», становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.