Российский военнослужащий с ранением уничтожил расчет АГС ВСУ

В министерстве также рассказали о младшем сержанте Денисе Загляде, который спас транспорт с военным имуществом и провизией от атаки украинских беспилотников. «В ходе выполнения задачи Денис Загляда, находясь за рулем автомобиля, заметил вражеский дрон-камикадзе, который двигался в его сторону. Денис быстро среагировал и совершил маневр уклонения от удара, благодаря чему вражеский дрон-камикадзе промахнулся и сдетонировал вблизи автомобиля. В результате детонации дрона автомобиль получил повреждения и был обездвижен. Денис незамедлительно приступил к ремонту автомобильной техники. В кратчайшие сроки повреждения были устранены, и автомобиль продолжил движение», — говорится в сообщении.