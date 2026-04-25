Российский военнослужащий с ранением уничтожил расчет АГС ВСУ

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Младший сержант ВС России Александр Ковышкин, несмотря на огнестрельное ранение, уничтожил расчет автоматического станкового гранатомета (АГС) и несколько украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что бой произошел во время штурма украинских траншей.
«Александр Ковышкин одним из первых зашел в траншеи противника и вступил в бой с превосходящими силами врага. В результате стрелкового боя Александр получил пулевое ранение. Оказав себе первую медицинскую помощь, он продолжил зачищать позиции от боевиков. В результате штурмовых действий уничтожил несколько вражеских боевиков и расчет АГС», — сообщили в ведомстве.
В министерстве также рассказали о младшем сержанте Денисе Загляде, который спас транспорт с военным имуществом и провизией от атаки украинских беспилотников. «В ходе выполнения задачи Денис Загляда, находясь за рулем автомобиля, заметил вражеский дрон-камикадзе, который двигался в его сторону. Денис быстро среагировал и совершил маневр уклонения от удара, благодаря чему вражеский дрон-камикадзе промахнулся и сдетонировал вблизи автомобиля. В результате детонации дрона автомобиль получил повреждения и был обездвижен. Денис незамедлительно приступил к ремонту автомобильной техники. В кратчайшие сроки повреждения были устранены, и автомобиль продолжил движение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря своему мужеству и профессиональным навыкам вождения младший сержант Загляда сумел сохранить вверенный ему транспорт и успешно доставить груз.