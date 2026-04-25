Более 20 взрывов прогремели в Шостке на севере Украины

На севере Украины в городе Шостка Сумской области зафиксировано свыше 20 взрывов. Информацию передает издание «Страна».
Детали происшествия не уточняются. При этом известно, что в Сумской области звучит воздушная тревога.
24 апреля в Днепропетровске были также слышны взрывы. Позднее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.
ВС РФ наносит удары исключительно по объектам ВПК Украины. С 18 по 24 апреля российской армией было осуществлено шесть групповых ударов, целью которых стали объекты военно-промышленного комплекса Украины.
В ночь на 3 апреля силами ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории РФ была нанесена серия ударов по объектам ВПК и энергетической инфраструктуре Украины.