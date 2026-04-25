Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Воронежской областью

Гусев заявил, что в Воронежской области действует беспилотная опасность.

Источник: Комсомольская правда

Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в небе над двумя городами и одним из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов», — написал политик в телеграм-канале.

Гусев подчеркнул, что пострадавших в результате атаки ВСУ нет. По его словам, в Воронежской области действует беспилотная опасность.

Ранее KP.RU сообщал об украинской атаке на Калужскую область. Российские средства противовоздушной обороны сбили над регионом три беспилотника. Пострадавших нет.

По словам губернатора Владислава Шапши, в Дзержинском округе в результате атаки ВСУ начался пожар на производственном предприятии. Он уточнил, что на месте работают сотрудники МЧС.