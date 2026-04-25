Сестра милосердия рассказала об истории раненого, о которой сожалеет до сих пор

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сестра милосердия Патриаршей гуманитарной миссии Ирина Худякова, помогающая в Донбассе, рассказала ТАСС, что четыре года назад не смогла вовремя помочь раненому бойцу из-за дел, связанных с празднованием Пасхи, и сожалеет до сих пор.
«Есть одна история, она как раз произошла на Пасху. Это было мое первое служение в госпитале в качестве сестры милосердия в 2022 году. Мне тогда казалось, что все можно отложить на потом, что нужно как-то чередовать, выбирать, что важнее, что нужнее. И вот я начала ухаживать за бойцами, я приходила в госпиталь каждое воскресенье с утра до вечера трудилась и особенно ухаживала за одним тяжело больным пациентом, раненым», — рассказала Худякова.
Она отметила, что пациент был практически недвижим и ему приходилось много помогать: обтирать тело, чистить зубы, мыть голову, кормить, подавать попить, его навещали родственники и он шел на поправку.
«И вот на Пасху я пришла в госпиталь счастливая, батюшка принес куличи и яйца, мы пошли по госпиталю. И тут ко мне приходят добровольцы наши и говорят: “Тебя Юрий зовет, надо почистить зубы”. Я сказала, что я сейчас с батюшкой, вы пока ему почистите, а я обязательно приду», — сказала она. Позже, продолжила Худякова, добровольцы вернулись и сказали, что он будет ждать только ее.
Она отметила, что пациент напрочь отказывался, чтобы кто-либо другой чистил ему зубы. Когда сестра пришла к пациенту, оказалось, что он уже уснул. «Я ему поставила куличик, думаю, проснется, покушает. И вот ухожу, посмотрела, повернулась, я помню, на палату, на него посмотрела, думаю, ладно, в воскресенье увидимся. А буквально через пару дней мне сообщили, что он умер. Ему резко стало хуже, состояние здоровья было не очень. Организм не выдержал, и он умер», — сказала Худякова.
Она добавила, что теперь живет с тем, что не сделала тогда, хотя могла, а эта ситуация научила никогда не отказывать, когда просят о помощи прямо сейчас, поскольку важно быть с человеком вовремя, не откладывая.