В Харькове и Днепропетровске прогремели взрывы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги на большей части Украины, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове и Днепропетровске прозвучали… взрывы», — говорится в Telegram-канале СМИ.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве и на большей части Украины.