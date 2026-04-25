ВС России уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области

«В ходе воздушной разведки операторами группировки войск “Восток” вскрыты замаскированные в лесополосах Запорожской области блиндажи украинских формирований. Противник оборудовал скрытые позиции и заглубленные укрытия для размещения живой силы на линии боевого соприкосновения», — отмечает военное ведомство.
Координаты выявленных целей были переданы артиллеристам.
«Расчеты 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С1 “Гвоздика” нанесли точные удары по укрытиям противника с закрытых огневых позиций. Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялись расчетами беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени», — говорится в сообщении. В результате долговременные укрепления, блиндажи и укрывавшиеся в них боевики ВСУ были полностью уничтожены, отмечает Минобороны РФ.
Расчеты беспилотной авиации и артиллерийские расчеты орудий использовали штатные отечественные системы связи и управления, которые обеспечили высокую точность попаданий и контроль результатов огневых ударов, указывается в сообщении.