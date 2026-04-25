«За сутки противник потерял до 210 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены три боевые бронированные машины, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств», — сказал Астафьев.
ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне ответственности Южной группировки
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск за сутки составили до 210 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.