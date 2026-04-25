ВСУ потеряли за сутки от действий «Востока» до 310 военных и 4 станции Starlink

«В течение суток противник потерял до 310 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 4 станции спутниковой связи Starlink, 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 17 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Герасимов.
По его данным, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Покровского, Добропасово, Любицкого, Воздвижевки, Коломийцев, Новоскелеватого, Верхние Терсы и Алекандровки.