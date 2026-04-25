ВСУ потеряли за сутки от действий «Востока» до 310 военных и 4 станции Starlink

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» до 310 военных и 4 станции спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток противник потерял до 310 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 4 станции спутниковой связи Starlink, 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 17 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Герасимов.

По его данным, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Покровского, Добропасово, Любицкого, Воздвижевки, Коломийцев, Новоскелеватого, Верхние Терсы и Алекандровки.

Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
