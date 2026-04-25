Расчеты БПЛА «Молния-2» ВС РФ уничтожили пехоту и позиции ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников «Молния-2» Северной группировки войск уничтожили опорные пункты, пулеметные точки и пехоту ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчеты БПЛА самолетного типа “Молния-2” войск беспилотных систем в составе 352-го мотострелкового полка группировки войск “Север” уничтожили укрепленные позиции, опорные пункты, пулеметные точки и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что подразделения ударных беспилотников ведут непрерывную работу по уничтожению живой силы и бронетехники ВСУ.

