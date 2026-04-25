В Екатеринбурге из-за атаки БПЛА поврежден жилой дом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Екатеринбург подвергся атаке БПЛА, поврежден жилой дом, эвакуированы 50 человек, сообщил в своих социальных сетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«Несколько минут назад по Екатеринбургу была совершена атака БПЛА. Поврежден жилой дом», — написал Паслер.
На месте происшествия работают спасатели. Эвакуированы 50 человек, информация о повреждениях уточняется.
В Свердловской области объявлен режим «Ковер», екатеринбургский аэропорт Кольцово и аэропорт Тобольска закрыли на прием и выпуск воздушных судов. Временные ограничения введены и в аэропорту соседнего Челябинска.
