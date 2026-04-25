Дрон повредил жилой дом в Екатеринбурге, 50 человек эвакуированы

Екатеринбург подвергся атаке БПЛА утром 25 апреля, есть повреждения гражданской инфрастурктуры.

Источник: Комсомольская правда

Из-за атаки дрона в Екатеринбурге пострадал жилой многоквартирный дом. Специалисты эвакуировали 50 человек. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«На месте происшествия работают специалисты спасательных служб. Эвакуировано 50 человек. Информация уточняется», — написал глава региона в MAX.

На территории области объявлен режим «Ковер». Местный аэропорт Кольцово временное закрыт, он не принимает и не выпускает воздушные суда.

В регионе организована работа систем ПВО. По словам Паслера, информация об инциденте уточняется. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил ранее, что силы ПВО ликвидировали над регионом пять беспилотников. Пострадавших в результате воздушной атаки нет.

По данным губернатора Владислава Шапши, обломки сбитого БПЛА повредили крыши трех жилых домов в Калуге.

