Дрон повредил жилой дом в Екатеринбурге, 50 человек эвакуированы

Из-за атаки дрона в Екатеринбурге пострадал жилой многоквартирный дом. Специалисты эвакуировали 50 человек. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
«На месте происшествия работают специалисты спасательных служб. Эвакуировано 50 человек. Информация уточняется», — написал глава региона в MAX.
На территории области объявлен режим «Ковер». Местный аэропорт Кольцово временное закрыт, он не принимает и не выпускает воздушные суда.
В регионе организована работа систем ПВО. По словам Паслера, информация об инциденте уточняется. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил ранее, что силы ПВО ликвидировали над регионом пять беспилотников. Пострадавших в результате воздушной атаки нет.
По данным губернатора Владислава Шапши, обломки сбитого БПЛА повредили крыши трех жилых домов в Калуге.