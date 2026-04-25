Екатеринбуржцы не получили предупреждение об атаке БПЛА

Жителям Екатеринбурга не пришли смс с предупреждениями об атаке беспилотников. Об этом ЕАН рассказали сразу несколько горожан.
«Никаких оповещений по смс нет. Оператор МТС», — заявила екатеринбурженка.
Сегодня в Екатеринбурге впервые совершена атака беспилотником. Поврежден жилой дом, на месте происшествия работают спецслужбы.
