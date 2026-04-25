Екатеринбуржцы не получили предупреждение об атаке БПЛА

Смс-оповещения об атаке БПЛА не получили екатеринбуржцы.

Источник: ЕАН

Жителям Екатеринбурга не пришли смс с предупреждениями об атаке беспилотников. Об этом ЕАН рассказали сразу несколько горожан.

«Никаких оповещений по смс нет. Оператор МТС», — заявила екатеринбурженка.

Другие жители уральской столицы, пользующиеся услугами сотовых операторов «Мегафон» и Yota, также заверили, что им не пришло оповещение об атаке. По словам очевидцев, в центральной части города не работает мобильный интернет.

Сегодня в Екатеринбурге впервые совершена атака беспилотником. Поврежден жилой дом, на месте происшествия работают спецслужбы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше