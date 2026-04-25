Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили около десяти дронов над четырьмя районами Ростовской области

Слюсарь сообщил, что в результате украинской атаки никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Средства противовоздушной обороны уничтожили около десяти украинских дронов в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около десятка БПЛА в 4 районах», — написал губернатор в телеграм-канале.

Слюсарь уточнил, что беспилотники были сбиты над районами Чертковский, Милютинский, Миллеровский и Неклиновский. По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Напомним, этой ночью киевский режим атаковал Свердловскую область. В Екатеринбурге при дроновой атаке пострадал жилой многоквартирный дом. Специалисты эвакуировали 50 жильцов.

Как сообщал KP.RU, в Воронежской области силы ПВО уничтожили пять украинских дронов. Губернатор региона Александр Гусев отметил, что пострадавших нет. В регионе действует беспилотная опасность.

