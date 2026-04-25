Шесть человек обратились в больницу после атаки БПЛА на дом в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области рассказал о последствиях атаки БПЛА на дом в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге из-за повреждения жилого дома после атаки БПЛА пострадали шесть человек, им потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Среди обратившихся нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались. Медики продолжают работу», — написал Паслер в МАХ.

Утром 25 апреля дрон повредил жилой дом в Екатеринбурге. Тогда были эвакуированы 50 человек. В то же время губернатор Юрий Слюсарь проинформировал, что в четыре районах Ростовской области были ликвидированы около 10 украинских дронов. Кроме этого, ВСУ попытались атаковать объект инфраструктуры в Челябинской области, однако попытка удара была пресечена.

