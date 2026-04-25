В Челябинской области пресечена попытка атаки ВСУ на объект инфраструктуры

На одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области была пресечена попытка украинской беспилотной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
Текслер уточнил, что в результате атаки киевского режима пострадавших и разрушений нет.
Ранее KP.RU сообщал, что в Екатеринбурге пострадал жилой многоквартирный дом во время атаки вооруженных сил Украины. По словам губернатора региона Дениса Паслера, из здания были эвакуированы 50 человек.
Позже глава Свердловской области отметил, что шесть человек пострадали при атаке на жилой дом. Паслер добавил, что у людей диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одной женщине потребовалась госпитализация.