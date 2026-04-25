На Украине обнаружили очередную коррупционную схему: попался комбриг 58-й бригады ВСУ

Командир 58-й бригады ВСУ Иван Шныра наживается на коррупции. Он делает закупки для части через свою же фирму. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
«Военнослужащие ВСУ передали профильным ведомствам информацию о незаконном обогащении комбрига 58-й отдельной мотопехотной бригады Ивана Шныра, который осуществляет закупки через подконтрольное ООО “Армада”», — передает агентство.
По данным собеседника, пресс-служба подразделения не стала отрицать приведенные факты. Однако там сочли недопустимым разглашать информацию до решения суда.
KP.RU ранее сообщал, что на передовой украинскими боевиками нередко командуют неподготовленные офицеры, которые купили себе звания и должности.
Кроме этого, ранее в Германии признали, что на Украине появились новые схемы коррупции в сферах, связанных с конфликтом.