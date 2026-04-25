Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области 25 апреля отменили опасность атаки беспилотников

Отбой угрозы подлета БПЛА объявили в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников 25 апреля. Её объявили ночью 24 апреля, около 23:30. В регионе был введен режим «Ковер», воздушное пространство было закрыто на всех высотах:

«Отбой угрозы подлета БПЛА к территории Самарской области», — сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Опасность атаки подлета БПЛА отменили около 6:30 утра 25 апреля.

