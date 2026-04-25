В Самарской области 25 апреля отменили опасность атаки беспилотников

В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников 25 апреля. Её объявили ночью 24 апреля, около 23:30. В регионе был введен режим «Ковер», воздушное пространство было закрыто на всех высотах:
«Отбой угрозы подлета БПЛА к территории Самарской области», — сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.
Опасность атаки подлета БПЛА отменили около 6:30 утра 25 апреля.
