Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге развернули оперштаб после атаки БПЛА на дом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Оперативный штаб развернут у дома в Екатеринбурге, поврежденного при атаке БПЛА, сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Источник: РИА Новости

«Сейчас на месте развернут оперативный штаб, работают сотрудники всех ответственных служб и медики. Жители дома эвакуированы, им оказывается вся необходимая помощь. К счастью, обошлось без жертв», — написал Жога в своем канале на платформе «Макс».

