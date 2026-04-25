«Было очень страшно»: екатеринбурженка рассказала об атаке БПЛА на многоэтажку

«Услышала очень страшный нарастающий гул, соскочила, мне было страшно за детей — все в разных комнатах спали. Подумалось, не дай бог прилетит в наш дом. Сразу поняла, что это беспилотник. Может, потому что видео видела. Когда раздался взрыв, сын тоже соскочил, говорит, его прямо в кровати подкинуло. Позвонила в МЧС, там сказали что уточняют информацию. Тут же приехало несколько пожарных машин и скорых. Было очень страшно», — рассказала екатеринбурженка.