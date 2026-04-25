127 дронов сбито над Крымом и другими регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями, Республиками Татарстан и Крым, а также над Черным и Азовским морями, уточнило ведомство.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше