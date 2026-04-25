В аэропорту Челябинска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Воздушное пространство закрыли из соображений безопасности.

Источник: 1obl.ru

25 апреля в аэропорту Челябинска временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Задерживаются утренние рейсы из Челябинска в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Шарм-эль-Шейх. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, время вылета сдвинули максимум на четыре часа.

Отложили и несколько утренних рейсов, следовавших по маршруту Тюмень — Челябинск, Норильск — Челябинск, Москва — Челябинск, а также рейс из Санкт-Петербурга.

Ограничения введены также в аэропортах Екатеринбурга и Перми.