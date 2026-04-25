Более 20 станций РЭБ ВСУ уничтожены под Харьковом, рассказал боец

«Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили более 20 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области. Кроме этого, были уничтожены системы радиолокационной и радиоэлектронной разведки», — рассказал «Карта».
По его словам, позиции РЭБ выявлялись в ходе воздушной разведки, после чего координаты оперативно передавались на пункты управления. Удары наносились FPV-дронами на оптоволоконном управлении, которые не подавляются средствами радиоэлектронной борьбы.
Он отметил, что нейтрализация станций на отдельных участках позволила улучшить условия для работы беспилотников на цифровом и аналоговом каналах, а также повысить качество радиосвязи на передовой.