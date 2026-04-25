Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 20 станций РЭБ ВСУ уничтожены под Харьковом, рассказал боец

БЕЛГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Расчеты БПС группировки «Север» уничтожили более 20 станций РЭБ ВСУ под Харьковом, после чего на ряде участков улучшилась связь, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения с позывным «Карта».

Источник: © РИА Новости

«Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили более 20 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области. Кроме этого, были уничтожены системы радиолокационной и радиоэлектронной разведки», — рассказал «Карта».

По его словам, позиции РЭБ выявлялись в ходе воздушной разведки, после чего координаты оперативно передавались на пункты управления. Удары наносились FPV-дронами на оптоволоконном управлении, которые не подавляются средствами радиоэлектронной борьбы.

Он отметил, что нейтрализация станций на отдельных участках позволила улучшить условия для работы беспилотников на цифровом и аналоговом каналах, а также повысить качество радиосвязи на передовой.