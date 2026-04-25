Силы ПВО за ночь сбили 127 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Напомним, на одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области была пресечена попытка атаки дронов украинской армии. Губернатор региона Алексей Текслер уточнил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадавших и разрушений нет.