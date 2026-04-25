Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 127 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Минобороны РФ привел данные о работе ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь на субботу, 25 апреля, сбили 127 беспилотников украинской армии над российскими регионами. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

Напомним, на одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области была пресечена попытка атаки дронов украинской армии. Губернатор региона Алексей Текслер уточнил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадавших и разрушений нет.

В Екатеринбурге в результате атаки киевского режима пострадал жилой многоквартирный дом. По словам губернатора региона Дениса Паслера, из здания эвакуировали 50 человек.