Силы ПВО за ночь сбили 127 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь на субботу, 25 апреля, сбили 127 беспилотников украинской армии над российскими регионами. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.
Напомним, на одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области была пресечена попытка атаки дронов украинской армии. Губернатор региона Алексей Текслер уточнил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадавших и разрушений нет.
В Екатеринбурге в результате атаки киевского режима пострадал жилой многоквартирный дом. По словам губернатора региона Дениса Паслера, из здания эвакуировали 50 человек.