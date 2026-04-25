Полпред Артем Жога: «Атака БПЛА на Екатеринбург — военное преступление»

Полпред президента в УрФО прокомментировал атаку БПЛА на Екатеринбург.

Источник: Комсомольская правда

Утром, 25 апреля, Екатеринбург атаковал дрон, повредивший многоэтажный дом в центре города. Жертв нет, несколько человек обратились за помощью к медикам, одну женщину госпитализировали.

Сейчас на месте ЧП экстренные службы развернули оперативный штаб. 50 жильцов дома эвакуировали. Атаку прокомментировал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

— Это военное преступление в очередной раз показывает: враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны! — пишет Артем Жога.

И полпред Артем Жога, и губернатор Свердловской области Денис Паслер настоятельно просят уральцев сохранять бдительность и спокойствие. Ситуация — под контролем.

Отметим, что аэропорту Кольцово введен план «Ковер», рейсы временно отменены.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше