Полпред Артем Жога: «Атака БПЛА на Екатеринбург — военное преступление»

Утром, 25 апреля, Екатеринбург атаковал дрон, повредивший многоэтажный дом в центре города. Жертв нет, несколько человек обратились за помощью к медикам, одну женщину госпитализировали.
Сейчас на месте ЧП экстренные службы развернули оперативный штаб. 50 жильцов дома эвакуировали. Атаку прокомментировал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.
— Это военное преступление в очередной раз показывает: враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны! — пишет Артем Жога.
И полпред Артем Жога, и губернатор Свердловской области Денис Паслер настоятельно просят уральцев сохранять бдительность и спокойствие. Ситуация — под контролем.
Отметим, что аэропорту Кольцово введен план «Ковер», рейсы временно отменены.