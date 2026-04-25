В аэропортах Казани, Нижнекамска, Бугульмы сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Режим «Беспилотная опасность» отменен в Татарстане, сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для аэропортов Казани, Нижнекамска, Бугульмы, сообщило региональное ГУ МЧС.