В аэропортах Казани, Нижнекамска, Бугульмы сняли ограничения на полеты
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Режим «Беспилотная опасность» отменен в Татарстане, сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для аэропортов Казани, Нижнекамска, Бугульмы, сообщило региональное ГУ МЧС.