В аэропортах Казани, Нижнекамска, Бугульмы сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Режим «Беспилотная опасность» отменен в Татарстане, сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для аэропортов Казани, Нижнекамска, Бугульмы, сообщило региональное ГУ МЧС.

Источник: РИА Новости

«На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” отменен, для международных аэропортов города Казани, Нижнекамска, Бугульмы отменены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.