Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге открыли горячую линию после атаки БПЛА на жилой дом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Горячая линия работает для жильцов дома, пострадавшего от атаки БПЛА в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В субботу губернатор региона Денис Паслер информировал, что атака БПЛА была совершена по Екатеринбургу, поврежден жилой дом, эвакуированы 50 человек. Как уточнял позднее глава региона, обошлось без жертв, к медикам обратились шесть человек, одна женщина была госпитализирована, пятеро человек от госпитализации отказались.

«На месте происшествия работу экстренных служб координирует прокурор Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ершов. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Ленинского района Екатеринбурга работает горячая линия: 8 (843) 376−31−15 (добавочный 0004)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

