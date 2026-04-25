Штурмовики «Севера» заняли опорный пункт ВСУ в Харьковской области

КУРСК, 25 апр — РИА Новости. Штурмовики группировки войск «Север» в ходе ведения активных боевых действий в Харьковской области заняли опорный пункт ВСУ, рассказал РИА Новости командир группы с позывным Пуля.

«Основная задача группы заключалась в зачистке окопов и передаче их основной группе, которая закрепится и улучшит позиции в случае атак со стороны противника. Выполнили поставленную задачу, заняли опорный пункт, зачистили его, уничтожив более 10 военнослужащих ВСУ», — сообщил Пуля.

Он уточнил, что непосредственно перед штурмом опорного пункта группа отрабатывала элементы по предоставленным данным разведки, заранее знали карту местности противника и его маршруты.

«С получением задачи перед выходом штурмовики еще раз обговорили с командиром все элементы боевой работы, предварительно продумав все огневые точки противника», — пояснил командир.