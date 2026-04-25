Жителям Челябинской области напомнили, как действовать при угрозе атаки БПЛА

25 апреля в Челябинской области пресекли попытку беспилотной атаки на один из объектов инфраструктуры. В Антитеррористической комиссии региона напомнили об алгоритме действий при угрозе атаки БПЛА.
При обнаружении беспилотника следует позвонить по номеру 112. Если БПЛА или его части находятся на земле, запрещено трогать их или перемещать. Важно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке.
«Категорически запрещено снимать и выкладывать в сеть работу систем ПВО, места их расположения, моменты запуска, пролеты ракет и результаты поражения целей. Такие записи могут помочь противнику скорректировать атаки и нанести новый удар», — предупредили в Антитеррористической комиссии.
При нахождении в автомобиле следует остановиться, покинуть его и найти укрытие.
Если в момент угрозы атаки вы находитесь дома, необходимо спуститься на нижний этаж, в подвал или паркинг. Пользоваться лифтом запрещено. Если спуститься невозможно, следует остаться в квартире и укрыться в помещении без окон. Лучше всего подойдут ванная комната или коридор.
По данным пресс-службы Минобороны, минувшей ночью ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.