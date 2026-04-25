Командиры ВСУ давят на вдов погибших солдат: что им запрещается

Ранее сообщалось, что ВСУ практиковали пытки российских пленных в неофициальных местах содержания в 2024 году в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а в 2025 году — в Харьковской, Николаевской и Киевской областях. В Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщили об избиениях, обливании холодной водой, травле собаками и пытках электричеством.