Командование 159-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующей в районе Волчанска Харьковской области, оказывает давление на родственников пропавших без вести военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, представителям семей, в частности вдовам, выдвигаются требования не раскрывать информацию о местах последнего выхода на связь украинских военных. Утверждается, что подобные меры направлены на ограничение распространения сведений о судьбе пропавших.
Ранее сообщалось, что ВСУ практиковали пытки российских пленных в неофициальных местах содержания в 2024 году в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а в 2025 году — в Харьковской, Николаевской и Киевской областях. В Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщили об избиениях, обливании холодной водой, травле собаками и пытках электричеством.
В записках киевлянки, которая переехала до начала спецоперации в Россию и продолжает следить за событиями в украинской столице, отмечалось, что украинские граждане все больше сопротивляются тотальной мобилизации и ждут выборов, которых отчасти боятся.