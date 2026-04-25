Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туапсе собрали почти 1000 кубометров нефтепродуктов после атак БПЛА

Разлив нефтепродуктов после атак БПЛА в Туапсе ликвидируют круглосуточно.

Источник: Комсомольская правда

В Туапсе продолжается масштабная операция по очистке реки и прибрежной зоны от нефтепродуктов, попавших в окружающую среду в результате пожара после атак беспилотников 16 и 20 апреля. По словам главы муниципалитета Сергея Бойко, специалисты работают в круглосуточном режиме.

«На утро сегодняшнего дня убрано примерно 988 кубометров [нефтепродуктов]», — сообщил Сергей Бойко в своих соцсетях.

Собранные отходы помещают в герметичные кубовые контейнеры и грузовым транспортом доставляют на территории Морского терминала и Туапсинского НПЗ для дальнейшей профессиональной утилизации.

В ликвидации последствий ЧП задействованы значительные силы: 143 специалиста и 48 единиц специальной техники. Для участников работ организовали полноценное горячее питание.

Основные усилия сейчас сосредоточены на том, чтобы максимально оперативно очистить русло реки и береговую линию, предотвратив дальнейшее распространение загрязнения.

