В Туапсе собрали почти 1000 кубометров нефтепродуктов после атак БПЛА

В Туапсе продолжается масштабная операция по очистке реки и прибрежной зоны от нефтепродуктов, попавших в окружающую среду в результате пожара после атак беспилотников 16 и 20 апреля. По словам главы муниципалитета Сергея Бойко, специалисты работают в круглосуточном режиме.
«На утро сегодняшнего дня убрано примерно 988 кубометров [нефтепродуктов]», — сообщил Сергей Бойко в своих соцсетях.
Собранные отходы помещают в герметичные кубовые контейнеры и грузовым транспортом доставляют на территории Морского терминала и Туапсинского НПЗ для дальнейшей профессиональной утилизации.
В ликвидации последствий ЧП задействованы значительные силы: 143 специалиста и 48 единиц специальной техники. Для участников работ организовали полноценное горячее питание.
Основные усилия сейчас сосредоточены на том, чтобы максимально оперативно очистить русло реки и береговую линию, предотвратив дальнейшее распространение загрязнения.