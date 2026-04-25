Минобороны России: на Крымом и еще тремя регионами страны уничтожили 42 БПЛА

Министерство обороны Российской Федерации информирует, что в течение шести часов с 8.00 до 14.00 по московскому времени дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно обнаружили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Эпизоды перехвата были зафиксированы в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями, на территории Республики Крым, а также в акватории Азовского моря.
Напоминаем, что в ночное время ПВО ликвидировали 127 вражеских дронов.
