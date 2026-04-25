Пострадали 44 квартиры, эвакуирован 81 человек: что известно о последствиях от атаки БПЛА в Екатеринбурге

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге от удара бесиплотника пострадали 44 квартиры, эвакуирован 81 человек. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Для эвакуированных жильцов организовали пункт временного размещения в школе № 10, их обеспечили водой, горячей едой и спальными местами.

— По данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 9 человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет. С жителями дома продолжают работать психологи, — отметил Денис Паслер.

Глава региона поставил задачу оперативно восстановить жилье и начать работы в ближайшее время. По оценкам Архитектурно-строительного центра УрФУ несущие конструкции дома не пострадали, угрозы обрушения нет. Жильцы смогут вернуться в свои квартиры после окончания проведения следственных мероприятий.

Одна семья, которой потребовалось временное жилье, сейчас размещена в гостинице. Остальные решили вопрос с проживанием самостоятельно. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

