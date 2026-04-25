В Екатеринбурге выросло число обратившихся за медпомощью после атаки БПЛА

«По данным минздрава, за медицинской помощью обратились 9 человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет. С жителями дома продолжают работать психологи», — написал глава региона в соцсетях.
В субботу губернатор региона Паслер информировал, что атака БПЛА была совершена по Екатеринбургу, поврежден жилой дом, эвакуированы 50 человек. Как ранее уточнял глава региона, обошлось без жертв, к медикам обратились шесть человек, одна женщина была госпитализирована, пятеро человек от госпитализации отказались.