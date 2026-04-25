В Якутии умер Герой России Алексей Петров

«Это тяжелая утрата для всей Якутии. Алексей Рафаэлович был человеком исключительного мужества и несгибаемой силы духа. На передовой, под позывным “Медведь”, он проявил настоящий героизм, до конца оставаясь верным воинскому долгу, своим товарищам и Родине», — написал Николаев.
По словам главы региона, после тяжелого ранения Петров «не сломался», продолжал активно жить, поддерживать боевых товарищей и встречаться с семьями погибших.
В июле прошлого года Алексей Петров получил звание Героя России за участие в военной операции, в ходе боев он потерял обе ноги. Глава региона отметил, что Петров штурмовал позиции украинских военных, «освобождал населенные пункты, лично уничтожил несколько пулеметных точек». Кроме того, он уничтожил «десятки» бойцов ВСУ и единиц техники, добавил Айсен Николаев.