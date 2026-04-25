Минобороны РФ вернуло из плена 193 военных, среди них двое новосибирцев

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева подтвердила эту информацию в своём Telegram-канале. «В этом обмене двое наших земляков из Сузуна и Искитима, а всего за истекший период 2026 года — десять. Рады и счастливы вместе с их семьями!», — написала она. Зерняева также поблагодарила президента России Владимира Путина, Минобороны, спецслужбы и Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову за работу по возвращению людей.