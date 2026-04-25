Минобороны РФ вернуло из плена 193 военных, среди них двое новосибирцев

Министерство обороны России сообщило, что 23 апреля с подконтрольной Киеву территории возвращены 193 российских военнослужащих. В их числе — двое жителей Новосибирской области из Сузуна и Искитима.
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева подтвердила эту информацию в своём Telegram-канале. «В этом обмене двое наших земляков из Сузуна и Искитима, а всего за истекший период 2026 года — десять. Рады и счастливы вместе с их семьями!», — написала она. Зерняева также поблагодарила президента России Владимира Путина, Минобороны, спецслужбы и Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову за работу по возвращению людей.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников держит на личном контроле помощь семьям участников спецоперации.
Ранее мы сообщали, что житель Новосибирской области Константин Федукин рассказал о многомесячном удержании в рабстве. По его словам, с февраля 2025 по 10 апреля 2026 года его ежедневно били и унижали, угрожали расправой над матерью и десятилетним братом, а после побега мужчина сразу подписал контракт с Минобороны. В Следственном комитете региона по данному факту организована проверка.