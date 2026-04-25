В Севастополе силы ПВО отражают атаку ВСУ, сбиты три воздушные цели

Военнослужащие ВС РФ отражают воздушную атаку боевиков Вооруженных сил Украины ан Севастополь. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал Развожаев в своем канале в MAX.
По его данным, уже успешно сбиты три воздушные цели в районах Северной стороны, а также мыса Херсонес и мыса Фиолент.
Как заявил Развожаев по ссылкой на данные Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты на территории города при атаке не пострадали.
Ранее KP.RU писал, что 23 апреля средства ПВО сбили 15 беспилотников ВСУ над Севастополем.
А 19 апреля над морем у мыса Херсонес и Северной стороны были сбиты четыре дрона ВСУ.