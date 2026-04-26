Развожаев: 43 БПЛА ВСУ сбито над Севастополем, два человека пострадали

В ходе атаки украинских сил на Севастополь было ликвидировано 43 беспилотных летательных аппарата. при этом пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как написал Развожаев, в районе проспекта Генерала Острякова осколками от сбитого БПЛА ранило парня, который находился в машине. Кроме того, осколочное ранение получила молодая женщина в одном из СТ в районе Генерала Мельника.
«В районе Радиогорки в трех домах осколками от сбитых БПЛА повреждены 2 окна в двух МКД, в районе Учкуевки повреждена газовая труба», — сообщил Развожаев.
Он призвал не пренебрегать мерами безопасности.
«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Если находитесь дома, то отойдите от окон», — написал глава региона в МАХ.
Развожаев добавил, что согласно решению оперативного штаба, власти поменяли схему оповещения: сигнал воздушной опасности будет звучать трижды, а затем смолкать.
Несколько часов назад глава региона также сообщил, что силы ПВО отражают атаку ВСУ, сбиты три воздушные цели в небе над регионом. Тогда в ходе атаки ВСУ гражданские объекты не пострадали.
До этого подразделениями ПВО, Черноморского флота и мобильными огневыми группами были ликвидированы 12 украинских беспилотников над Севастополем.