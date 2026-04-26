ВСУ атаковали беспилотниками многоквартирный дом в Белгородской области

Власти сообщили о последствиях атаки БПЛА ВСУ на дом в Алексеевке.

Источник: Комсомольская правда

В Алексеевке Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. В результате удара в одной из квартир загорелся балкон.

«Многоквартирный дом в городе Алексеевка атакован беспилотником самолетного типа. Загорелся балкон в одной из квартир — пожарными расчетами производится ликвидация очага возгорания», — написал глава региона в МАКСЕ.

Губернатор уточнил, что на нескольких этажах повреждена наружная стена и разбиты окна в квартирах.

Гладков также сообщил, что в результате атак дронов ВСУ пострадали пять мирных жителей в Белгородской области. Вражеский беспилотник тогда повредил объект инфраструктуры.

Ранее губернатор Михаил Развожаев проинформировал, что над Севастополем были сбиты 43 БПЛА ВСУ. При этом два человека пострадали.

