Один человек погиб, трое пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Севастополь

Силы ПВО, Черноморского флота и мобильные группы в Севастополе отразили атаку ВСУ, уничтожив 43 беспилотника. Однако в результате атаки ВСУ погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина 1983 года рождения, который во время атаки находился в машине в районе Генерала Острякова», — написал глава региона в МАКСЕ.
Согласно предварительной информации, ранения получили трое: пожилой мужчина и женщина в СТ в районе Генерала Мельника и Балаклавского района (осколочные ранения, травмы средней степени тяжести), а также молодой парень в районе Хрюкина. Всех троих госпитализировали.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.