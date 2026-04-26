В Ярославской области объявлена угроза БПЛА

Евраев сообщил о введении режима беспилотной опасности в Ярославской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ярославской области введен режим беспилотной опасности. Об этом заявил глава региона Михаил Евраев.

«В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Ждите отбоя сигнала “Беспилотная опасность”, — написал глава региона в МАКСЕ.

При этом региональные учреждения работают в штатном режиме.

По словам главы региона, отражением атаки занимаются подразделения Минобороны России и силовые структуры.

Тем временем атака ВСУ на Севастополь была отражена силами ПВО, Черноморского флота и мобильными группами, уничтожено 43 БПЛА. Однако в результате удара погиб мужчина.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Алексеевке Белгородской области. Из-за удара в доме загорелся балкон, были выбиты окна.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше