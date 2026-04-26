В Ярославской области объявлена угроза БПЛА

В Ярославской области введен режим беспилотной опасности. Об этом заявил глава региона Михаил Евраев.
«В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Ждите отбоя сигнала “Беспилотная опасность”, — написал глава региона в МАКСЕ.
При этом региональные учреждения работают в штатном режиме.
По словам главы региона, отражением атаки занимаются подразделения Минобороны России и силовые структуры.
Тем временем атака ВСУ на Севастополь была отражена силами ПВО, Черноморского флота и мобильными группами, уничтожено 43 БПЛА. Однако в результате удара погиб мужчина.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Алексеевке Белгородской области. Из-за удара в доме загорелся балкон, были выбиты окна.