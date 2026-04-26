В Белгородской области при атаке БПЛА ранены четверо, среди них двое детей

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Ржевка Белгородской области. В результате удара пострадали четыре человека, среди них двое детей.
«Ранены четыре мирных жителя, в том числе двое детей», — написал Гладков в мессенджере MAX.
В результате инцидента осколочные ранения различной степени тяжести получили трое граждан — двое взрослых и 12-летний ребенок. 13-летний подросток госпитализирован с рваной раной ноги. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
По сообщению главы региона, также повреждены машина и стекла частного дома.
До этого Гладков информировал об атаке украинского БПЛА на многоквартирный дом в Алексеевке в Белгородской области.
Кроме этого, в результате удара БПЛА ВСУ по Севастополю погиб мирный гражданин. Еще трое человек получили ранения.