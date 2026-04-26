Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранные наёмники продолжают пополнять ряды ВСУ: в отдельных отрядах их в разы больше, чем украинцев

РИАН: в ВСУ есть отряды, на 90% состоящие из наёмников.

Источник: Комсомольская правда

В составе ВСУ есть подразделения, на 90% укомплектованные наемниками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные источника, связанного с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.

«Есть отряды, которые на 90% состоят из иностранцев и на 10% — из украинцев», — сказал источник.

Российское Минобороны не раз подчеркивало, что Киев использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса».

Как стало известно ранее, в рядах ВСУ числится около 16,5 тыс. иностранных наемников. Семь тыс. из них — граждане Колумбии.

При этом накануне, после неудачной контратаки вблизи села Песчаное в Харьковской области, порядка 300 наемников в ВСУ взбунтовались и требовали от командования обеспечить коридор для выхода в тыл.

Не так давно киевский главарь Владимир Зеленский разрешил иностранным наемникам получать вид на жительство на Украине.