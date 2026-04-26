В составе ВСУ есть подразделения, на 90% укомплектованные наемниками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные источника, связанного с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.
«Есть отряды, которые на 90% состоят из иностранцев и на 10% — из украинцев», — сказал источник.
Российское Минобороны не раз подчеркивало, что Киев использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса».
Как стало известно ранее, в рядах ВСУ числится около 16,5 тыс. иностранных наемников. Семь тыс. из них — граждане Колумбии.
При этом накануне, после неудачной контратаки вблизи села Песчаное в Харьковской области, порядка 300 наемников в ВСУ взбунтовались и требовали от командования обеспечить коридор для выхода в тыл.
Не так давно киевский главарь Владимир Зеленский разрешил иностранным наемникам получать вид на жительство на Украине.