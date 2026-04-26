Группировка «Центр» сорвала ротацию ВСУ на добропольском направлении

«Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” в режиме свободной охоты обнаружили движение автомобильной техники ВСУ на добропольском направлении и нанесли огневое поражение по выявленным целям, сорвав попытку ротации и подвоза провизии на вражеские передовые позиции», — информировали в ведомстве.
Кроме того, операторы разведывательных дронов обнаружили движущиеся цели и замаскированную в укрытиях технику противника. Первым же дроном был поражен пикап, который противник использовал для переброски штурмовых групп и подвоза боеприпасов. Оператор ударного дрона вслед за противником пролетел под натянутыми противодронными сетками и уничтожил технику ВСУ.
Также в лесополосах и на закрытых позициях операторы FPV-дронов, маневрируя между деревьями и естественными укрытиями, уничтожили легкобронированную технику, которую противник тщательно маскировал.