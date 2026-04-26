Удар возмездия: Днепр ответил за атаки городов РФ

На фоне участившихся атак украинских беспилотников на российские города, включая трагический удар по Туапсе и налеты на Екатеринбург, армия России перешла к качественно иной интенсивности огневого воздействия. 25 апреля столбы густого черного дыма заволокли небо над Днепропетровском. По предварительным данным, целью стал объект нефтебазы «Всесвит-Ойл», однако масштаб разрушений и характер детонации указывают на то, что под удар попала и другая критическая инфраструктура. О стратегическом замысле и необходимой жесткости ответных действий в беседе с aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.