Удар возмездия: Днепр ответил за атаки городов РФ

На фоне участившихся атак украинских беспилотников на российские города, включая трагический удар по Туапсе и налеты на Екатеринбург, армия России перешла к качественно иной интенсивности огневого воздействия. 25 апреля столбы густого черного дыма заволокли небо над Днепропетровском. По предварительным данным, целью стал объект нефтебазы «Всесвит-Ойл», однако масштаб разрушений и характер детонации указывают на то, что под удар попала и другая критическая инфраструктура. О стратегическом замысле и необходимой жесткости ответных действий в беседе с aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Черное небо Днепропетровска: нефть, боеприпасы и «Южмаш».
Массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса в Днепропетровской области вызвал сильнейшие пожары, видимые за много километров. По словам Дандыкина, природа возгорания прямо указывает на поражение критически важных для ВСУ объектов.
«Сильно горит — значит, это нефтепродукты. В Днепропетровске находится НПЗ. Также могли быть атакованы объекты, связанные с энергетикой, военные заводы и другая инфраструктура ВСУ. Чем больше будет гореть, тем лучше», — заявил эксперт.
Помимо топливных баз, капитан первого ранга допустил прилеты по территории легендарного «Южмаша», где сегодня налажен выпуск беспилотников и ракет. Характер взрывов, по его мнению, указывает не только на горение углеводородов, но и на детонацию складов боеприпасов. Минобороны охарактеризовало атаку как «массированную», что подразумевает применение авиации и морских беспилотников.
Отвечают ВСУ за «охоту на мирных»: удары без остановки.
Усиление ударов стало прямым ответом на действия украинских формирований, чьи дроны уже долетают до Урала.
«В Туапсе и других местах, в том же Херсоне, ВСУ откровенно охотятся на мирных жителей, запуская всё больше БПЛА. Дроны уже до Екатеринбурга долетают. Ответ будет жестким», — пообещал эксперт.
По его оценке, чтобы лишить противника способности наносить такие удары, перечень целей должен быть максимально широким. Бить важно по всему, что снабжает украинскую армию: по транспортной инфраструктуре, железнодорожному транспорту и мостам. Но главный приоритет — уничтожение энергетики, чтобы физически перекрыть возможность работать военным предприятиям.
«Орешник» готов: ставка на паралич логистики.
Особое внимание эксперт уделил эшелонированию ударов. Дандыкин считает, что для перелома ситуации пришло время задействовать новейшие комплексы «Орешник» в боевом снаряжении. Их целями должны стать не просто военные объекты, а «кровеносная система» ВСУ — железные дороги.
«Целями для “Орешника”, несомненно, являются центры принятия решений, локомотивы и депо, вся логистическая составляющая», — резко высказался капитан первого ранга.
Он подчеркнул, что рассчитывая ресурсы, важно наносить массированные удары ежедневно, не давая противнику восстановить систему управления и противовоздушную оборону, чтобы эффективность украинской ПВО в итоге упала до критической отметки в 10% от нынешних возможностей.
Эксперт предупредил о растущей ракетной угрозе со стороны Украины. Запад, по его словам, ни в чем не отказывает Киеву, ставя задачу нанести России максимальный урон.
«Выжигание тыловой инфраструктуры ВСУ является необходимой прелюдией к активным действиям и масштабному наступлению», — подытожил Дандыкин.