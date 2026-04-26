Филимонов: Силы ПВО сбили 14 БПЛА над Череповецкой промплощадкой

Над промышленной зоной в Череповце сбиты 14 украинских беспилотников. Об этом информировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
«По предварительной информации, в районе Череповецкой индустриальной зоны сбито порядка 14 БПЛА», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, попытки атаковать промзону продолжаются, российские военные уничтожают дроны ВСУ.
«Очередная атака в районе Череповецкой промзоны, работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие», — сообщил чиновник.
Накануне Минобороны информировало что российские силы ПВО уничтожили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России в течение шести часов. Дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, а также Республики Крым.
Кроме того, российские военные за ночь на субботу, 25 апреля, сбили 127 беспилотников украинской армии, которые пытались атаковать объекты на территории РФ.