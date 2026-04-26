ВСУ ударили по трубопроводу с серной кислотой под Вологдой, пострадали пятеро

Из-за атаки БПЛА поврежден трубопровод с серной кислотой в Вологодской области.

Источник: Комсомольская правда

На предприятии Вологодской области из-за атаки БПЛА поврежден сернокислотный трубопровод, есть пятеро пострадавших. Об этом заявил губернатор Георгий Филимонов. Как уточнил глава региона, один из пятерых пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«В результате атаки БПЛА поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО “Апатит”», — написал Филимонов в мессенджере MAX.

Пострадавшие с ожогами доставлены в больницу, добавил глава региона. Филимонов заверил, что замеры воздуха показали отсутствие превышения ПДК. Ранее Филимонов сообщал, что в районе Череповецкой индустриальной зоны было сбито около 14 БПЛА. Этой же ночью в Севастополе при атаке БПЛА ВСУ погиб один человек, еще трое пострадали.

