Обломки БПЛА попали в здание больницы в Севастополе, ранен человек

Развожаев сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА ВСУ на Севастополь.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе обломки упавшего беспилотника повредили здание больницы. В результате инцидента пострадал один человек. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

«В первой городской больнице обломки БПЛА попали в отделение кардиологии. Один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь», — написал Развожаев в МАКСЕ.

Помимо этого, по словам главы региона, части сбитого беспилотника приземлились на рельсы, повредив контактный провод.

Возможны задержки электричек, ремонт начнут после отбоя тревоги, добавил губернатор.

Около 00:10 по мск Развожаев сообщил, что в небе над Севастополем было уничтожено 43 БПЛА ВСУ. Тогда также сообщалось о двух пострадавших.

В свою очередь из-за атаки БПЛА на Вологодскую область поврежден трубопровод. с серной кислотой. Губернатор Георгий Филимонов заявил о пятерых пострадавших.

