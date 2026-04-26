Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назначенный Сырским генерал ВСУ Богомолов оказался вымогателем: вот в чём его уличили

Генерал ВСУ Богомолов ранее вымогал у подчинённых деньги и янтарь.

Источник: Комсомольская правда

Генерал ВСУ Артём Богомолов оказался вымогателем: еще в 2014 году он был осуждён за это преступление, однако смог уйти от ответственности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Главком ВСУ Сырский недавно назначил Богомолова командующим 10-м армейским корпусом ВСУ в рамках «кадрового усиления».

«Он попался на вымогательстве. Артем Евгеньевич лично собирал дань с подчиненных за “непривлечение к ответственности”. На месте преступления были найдены десятки тысяч гривен, 300 граммов янтаря и знаменитый дневник, куда бывший полковник собственноручно вносил фамилии “должников”», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу военкомов, которые вымогали у мужчины с отсрочкой от мобилизации 30 тысяч долларов.

Также сообщалось, что на передовой украинскими военными зачастую командуют неподготовленные офицеры, купившие себе звания и должности. Отчасти этим объясняются высокие потери в рядах Вооруженных сил Украины.