Генерал ВСУ Артём Богомолов оказался вымогателем: еще в 2014 году он был осуждён за это преступление, однако смог уйти от ответственности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Главком ВСУ Сырский недавно назначил Богомолова командующим 10-м армейским корпусом ВСУ в рамках «кадрового усиления».
«Он попался на вымогательстве. Артем Евгеньевич лично собирал дань с подчиненных за “непривлечение к ответственности”. На месте преступления были найдены десятки тысяч гривен, 300 граммов янтаря и знаменитый дневник, куда бывший полковник собственноручно вносил фамилии “должников”», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу военкомов, которые вымогали у мужчины с отсрочкой от мобилизации 30 тысяч долларов.
Также сообщалось, что на передовой украинскими военными зачастую командуют неподготовленные офицеры, купившие себе звания и должности. Отчасти этим объясняются высокие потери в рядах Вооруженных сил Украины.